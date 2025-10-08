Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Культура

"Слуга народу" підтримала призначення Бережної віцепрем'єркою з гуманітарної політики – міністеркою культури

Бережна працює на уряд з 2022-го, але в Мінкультури вона менше року. 

"Слуга народу" підтримала призначення Бережної віцепрем'єркою з гуманітарної політики – міністеркою культури
Тетяна Бережна
Фото: Детектор медіа

Фракція "Слуга народу" підтримала кандидатуру Тетяни Бережної для призначення на посаду віцепрем'єрки з гуманітарної політики – міністерки культури та стратегічних комунікацій. Про це повідомила членкиня фракції, заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук. 

Офіційне подання на призначення має зробити прем'єрка Юлія Свириденко. Після цього кандидатуру Бережної розглянуть у залі.

"Голосування очікуємо наступного пленарного тижня – після схвалення Комітет гуманітарної та інформаційної політики, в чому не сумніваюсь", – прокоментувала Кравчук. 

Зараз Тетяна Бережна є тимчасовою в.о. міністра культури. В разі схвалення її кандидатури народними депутатами в Кабінеті міністрів з'явиться віцепрем'єр з гуманітарних питань – зараз такої посади немає. 

Бережна працює в українському уряді з 2022-го. В червні вона стала заступницею міністра економіки, але в липні 2025 перейшла до Мінкультури – теж на посаду заступниці і одразу т.в.о. міністерки. 

До цього вона вела адвокатську діяльність і була комісаркою від України на ЕКСПО 2025 в Осаці (Японія). Відповідала за український павільйон. 
