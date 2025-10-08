"Слуга народу" підтримала призначення Бережної віцепрем'єркою з гуманітарної політики – міністеркою культури

Бережна працює на уряд з 2022-го, але в Мінкультури вона менше року.

Фракція "Слуга народу" підтримала кандидатуру Тетяни Бережної для призначення на посаду віцепрем'єрки з гуманітарної політики – міністерки культури та стратегічних комунікацій. Про це повідомила членкиня фракції, заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

Офіційне подання на призначення має зробити прем'єрка Юлія Свириденко. Після цього кандидатуру Бережної розглянуть у залі.

"Голосування очікуємо наступного пленарного тижня – після схвалення Комітет гуманітарної та інформаційної політики, в чому не сумніваюсь", – прокоментувала Кравчук.

Зараз Тетяна Бережна є тимчасовою в.о. міністра культури. В разі схвалення її кандидатури народними депутатами в Кабінеті міністрів з'явиться віцепрем'єр з гуманітарних питань – зараз такої посади немає.

Бережна працює в українському уряді з 2022-го. В червні вона стала заступницею міністра економіки, але в липні 2025 перейшла до Мінкультури – теж на посаду заступниці і одразу т.в.о. міністерки.

До цього вона вела адвокатську діяльність і була комісаркою від України на ЕКСПО 2025 в Осаці (Японія). Відповідала за український павільйон.