В Лос-Анжелесі відбулася презентація книги колишнього військополоненого Олексія Акулі

На початку жовтня в Українському культурному центрі у Лос-Анджелесі відбулася презентація книги «Jingle Bellz» колишнього військовополоненого Олексія Анулі, який понад 10 місяців перебував у російському полоні, з яких 130 днів провів в карцері.

На презентації зібрались представники української громади, американських політичних кіл та духовних лідерів.

Олексій Ануля ділився, що не міг знайти спокою, поки не наважився на написання своєї сповіді. Для цього уряд Латвії надав йому будинок, де він добровільно створив умови, максимально наближені до полону, що допомогло згадати усі пережиті жахи. Як розповідав сам автор він писав книгу три місяці по 18 годин на добу — стільки ж, скільки росіяни катували його, змушуючи стояти нерухомо.

Фото: фото організаторів з Марком Бернсом

Презентацію книги доповнила фотовиставка української журналістки Наталі Дудки «Де був дім», яка документує зруйновані житлові будинки у Донецькій та Харківській областях. Фотографії створили емоційний фон для презентації, підкресливши масштаби трагедії війни та важливість свідчень очевидців.

Під час заходу присутні мали змогу особисто поставити запитання Олексію. Одна з відвідувачок, брат якої досі перебуває у російському полоні, запитала, як підтримати його морально. Ануля відповів, що найважливіше — знати, що з рідними все гаразд, що їх чекають вдома та борються за їхнє звільнення.

Приїзд Олексія до США організувала благодійна організація GO Ukraine у Лос-Анджелесі. До презентації він разом з представниками організації відвідав саміт «Reconstruction Ukraine» у Вашингтоні, де розповів про свій досвід полону та важливість повернення українських військовополонених

Під час візиту Олексій зустрівся з американським пастором Марком Бернсом, який довгий час підтримував Дональда Трампа та вважається його духовним радником, а також американським конгресменом-республіканцем Доном Бейконом. Конгресмен після зустрічі зазначив:

«Він прийшов не як жертва, а щоб підкреслити наші спільні цінності, необхідність викриття злочинів Росії та чому підтримка України важлива для нашої національної безпеки… Його книга «Jingle Bellz» розкриває ці злочини та показує, чому ми маємо протистояти хуліганам на кшталт Путіна».

Олексій також мав зустріч із Меган Моббс, донькою спецпредставника президента США в Україні Кіта Келлога, яка висловила готовність долучатися до питань обміну полоненими.

Презентація книги та фотовиставка стали не лише культурними заходами, а й закликом до солідарності, пам’яті та дії на підтримку України.