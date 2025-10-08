Президентом ЮНЕСКО вперше стане єгиптянин

Виконавчий комітет ЮНЕСКО схвалив кандидатуру Халеда Ель-Анані на посаду нового президента організації, що займається збереженням культурної спадщини людства.

Як пише Deutsche Welle, професор-єгиптолог та колишній міністр Єгипту з питань археологічних знахідок змінить на чолі ЮНЕСКО француженку Одрі Азулай, яка завершує другий чотирирічний термін повноважень. Анані стане першим президентом організації з країн Арабського світу.

Остаточне обрання нового очільника відбудеться на генеральних зборах ЮНЕСКО наступного місяця в Узбекистані.

Анані вважає пріоритетом свого президентства вирішення фінансових питань: єгиптянин пообіцяв докласти зусиль для того, щоб Сполучені Штати, відповідальні за 8% усього бюджету організації, змінили своє рішення про вихід зі складу ЮНЕСКО, анонсоване Дональдом Трампом.