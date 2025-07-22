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США повторно виходять із ЮНЕСКО, - ЗМІ

Президент Трамп пояснив це рішення "антиамериканською та антиізраїльською політикою". 

США повторно виходять із ЮНЕСКО, - ЗМІ
Фото: news.un.org

Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення про повторний вихід країни з Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО).

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Про це повідомляє Reuters та The New York Post.

Президент Трамп пояснив це рішення "антиамериканською та антиізраїльською політикою" організації, а також, за словами адміністрації, "пробудженим" порядком денним.

Ще в лютому президент США розпорядився провести 90-денний аудит участі США в ЮНЕСКО для виявлення випадків антисемітизму.

Представник Білого дому повідомив The New York Post, що після здійснення аудиту посадовці адміністрації заявили про незгоду з політикою організації щодо інклюзії, расової рівності та гендерної трансформації.

ЮНЕСКО - спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури. Заявлені цілі організації: сприяння зміцненню миру і безпеки за рахунок розширення співробітництва держав і народів у галузі освіти, науки і культури; забезпечення справедливості і дотримання законності, загальної поваги до прав і основних свобод людини, проголошених у Статуті Організації Об'єднаних Націй, для всіх народів, незалежно від раси, статі, мови, орієнтації або релігії.

США та ЮНЕСКО

У 1984 році США вперше вийшли з ЮНЕСКО, звинувативши організацію в "надмірній бюрократії та антиамериканській політиці". У 2003 році США повернулися до організації за рішенням адміністрації Джорджа Буша-молодшого. 

Після того, як Палестина стала повноправним членом ЮНЕСКО у 2011 році, адміністрація президента США Барака Обами припинила фінансування організації, оскільки це було заборонено американським законодавством.

У 2017 році президент Дональд Трамп оголосив про вихід із ЮНЕСКО. Він пояснив це упередженістю  стосовно Ізраїлю та неефективним управлінням. У липні 2023 року США повернулися до складу ЮНЕСКО
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