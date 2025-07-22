У Бразилії суддя погрожує Болсонару тюрмою за порушення заборони на дописи у соцмережах

Сини та політичні союзники колишнього президента опублікували його промову перед журналістами у Конгресі.

Суддя Верховного суду Бразилії погрожував колишньому президенту Жаїру Болсонару ув'язненням, стверджуючи, що поширення його промови користувачами Інтернету було “порушенням” заборони на використання соціальних мереж.

Про це повідомляє France24 з посиланням на AFP.

Колишній ультраправий президент, якого звинувачують у спробі “перевороту” проти свого наступника Луїса Інасіу Лули да Сілви, виступив вчора з промовою, яка швидко стала вірусною в соціальних мережах.

Болсонару не публікував промову зі свого облікового запису, однак це зробили його сини та політичні союзники.

Суддя Верховного суду Александре де Мораес, з яким Болсонару часто конфліктував, опублікував дописи з облікових записів на X, Instagram та Facebook з відео, зображеннями та текстом з промови Болсонару перед журналістами в Конгресі.

Болсонару зобов'язаний носити електронний браслет, йому заборонили публікації у соціальних мережах. Йому також не можна наближатися до посольств чи урядів інших країн. Окрім того, він повинен залишатися вдома вночі та у вихідні.Мораес закликав адвокатів колишнього лідера надати роз'яснення протягом 24 годин “щодо порушення встановлених запобіжних заходів під загрозою негайного позбавлення волі”.

У попередньому рішенні Мораес попередив, що будь-яке поширення публічних виступів Болсонару на платформах соціальних мереж становитиме порушення цих заходів. Однак Болсонару засудив цей крок як акт “боягузтва”. Він з'явився перед камерами, щоб вперше показати електронний монітор щиколотки, який він носить на лівій нозі. “Це символ найвищого приниження. Для мене важливий закон Божий”, – додав він, відкидаючи рішення суду.

Президент США Дональд Трамп, який вважає Болсонару одним зі своїх союзників, втрутився в суперечку, звинувативши бразильську владу в проведенні “полювання на відьом”.

Його адміністрація запровадила візові обмеження на Мораеса через його позицію у цій справі та оголосила про 50-відсоткові тарифи на бразильський імпорт, якщо звинувачення не будуть зняті.

Едуардо Болсонару, один із синів колишнього президента, у березні пішов з посади конгресмена та переїхав до Сполучених Штатів, де проводить кампанію, щоб адміністрація Трампа заступилася за його батька.

Мораес вважає, що Болсонару та його син прагнуть “підпорядкувати функціонування Верховного суду Бразилії контролю Сполучених Штатів”.