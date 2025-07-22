Північна Корея оголосила про плани побудувати третій есмінець для свого флоту

Судно мають звести до жовтня 2026 року.

Північна Корея оголосила про плани побудувати третій 5000-тонний есмінець для свого флоту до жовтня наступного року.

Про це пише DW.

Це оголошення, опубліковане у вівторок, пролунало після того, як Північна Корея спустила на воду свій перший 5000-тонний військовий корабель класу есмінців "Чхве Хьон" у квітні.

Другий корабель, “Кан Кон”, перекинувся на церемонії спуску на воду у травні. Згодом його було відремонтовано та спущено на воду наступного місяця.

Робітники суднобудівного заводу Нампхо взяли участь у мітингу, де вони пообіцяли побудувати новий корабель до 10 жовтня 2026 року ‒ річниці заснування керівної Трудової партії Кореї.

Фото: Yonhap/picture alliance

Керівник суднобудівного заводу закликав робітників дотримуватися цього терміну, щоб підтримати “план партії щодо побудови потужної армії” та “рішуче захищати непорушний морський суверенітет та національні інтереси”, повідомляє державне Центральне інформаційне агентство Кореї.

Вівторкова заява пролунала на тлі того, що новий президент Південної Кореї Лі Чже Мьон займає більш поблажливу позицію щодо півночі порівняно зі своїм попередником Юн Сок Йолем, якому було оголошено імпічмент.