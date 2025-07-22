Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Дорогі кістки. Чому й навіщо християни вшановують мощі?
Дорогі кістки. Чому й навіщо християни вшановують мощі?
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
ГоловнаСвіт

Північна Корея оголосила про плани побудувати третій есмінець для свого флоту

Судно мають звести до жовтня 2026 року.

Північна Корея оголосила про плани побудувати третій 5000-тонний есмінець для свого флоту до жовтня наступного року.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Про це пише DW.

Це оголошення, опубліковане у вівторок, пролунало після того, як Північна Корея спустила на воду свій перший 5000-тонний військовий корабель класу есмінців "Чхве Хьон" у квітні.

Другий корабель, “Кан Кон”, перекинувся на церемонії спуску на воду у травні. Згодом його було відремонтовано та спущено на воду наступного місяця.

Робітники суднобудівного заводу Нампхо взяли участь у мітингу, де вони пообіцяли побудувати новий корабель до 10 жовтня 2026 року ‒ річниці заснування керівної Трудової партії Кореї.

Фото: Yonhap/picture alliance

Керівник суднобудівного заводу закликав робітників дотримуватися цього терміну, щоб підтримати “план партії щодо побудови потужної армії” та “рішуче захищати непорушний морський суверенітет та національні інтереси”, повідомляє державне Центральне інформаційне агентство Кореї.

Вівторкова заява пролунала на тлі того, що новий президент Південної Кореї Лі Чже Мьон займає більш поблажливу позицію щодо півночі порівняно зі своїм попередником Юн Сок Йолем, якому було оголошено імпічмент.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies