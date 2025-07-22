У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
Дорогі кістки. Чому й навіщо християни вшановують мощі?
Дорогі кістки. Чому й навіщо християни вшановують мощі?
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
ГоловнаСвіт

Ердоган закликав ЄС "усунути політичні бар'єри" для членства Туреччини

Президент раптом заговорив про євроінтеграцію.

Ердоган закликав ЄС "усунути політичні бар'єри" для членства Туреччини
Реджеп Ердоган
Фото: EPA/UPG

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Європейський Союз повинен "усунути політичні бар'єри", які заважають його країні рухатися до повноцінного членства у блоці.

LB.UA - для тих, хто вміє думати
Підтримайте нас!

Як пише видання TRT Haber, турецький лідер вважає, що переговори про вступ Туреччини до ЄС "мають пожвавитися та просунутися без зволікань бодай на день". Ердоган визначив членство у Євросоюзі "метою Туреччини" та назвав республіку "динамічним та орієнтованим на рішення партнером, якого потребує ЄС з урахуванням подій в навколишніх регіонах та внутрішніх протиріч". 

Цю заяву президент зробив одразу після зустрічі з представниками так званої "Турецької республіки Північного Кіпру" на честь 51-ої річниці військової операції, внаслідок якої острів було розділено на дві частини. Офіційна влада Кіпру вважає дії Туреччини окупацією, натомість Ердоган не визнає Республіку Кіпр, яка з 2004 року є членом Європейського Союзу. 

  • Туреччина має статус кандидата у члени ЄС з 1999 року, проте перемовини про вступ заморожені через ситуацію з верховенством права та політичні протиріччя.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies