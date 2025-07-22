Ердоган закликав ЄС "усунути політичні бар'єри" для членства Туреччини

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Європейський Союз повинен "усунути політичні бар'єри", які заважають його країні рухатися до повноцінного членства у блоці.

Як пише видання TRT Haber, турецький лідер вважає, що переговори про вступ Туреччини до ЄС "мають пожвавитися та просунутися без зволікань бодай на день". Ердоган визначив членство у Євросоюзі "метою Туреччини" та назвав республіку "динамічним та орієнтованим на рішення партнером, якого потребує ЄС з урахуванням подій в навколишніх регіонах та внутрішніх протиріч".

Цю заяву президент зробив одразу після зустрічі з представниками так званої "Турецької республіки Північного Кіпру" на честь 51-ої річниці військової операції, внаслідок якої острів було розділено на дві частини. Офіційна влада Кіпру вважає дії Туреччини окупацією, натомість Ердоган не визнає Республіку Кіпр, яка з 2004 року є членом Європейського Союзу.