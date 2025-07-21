Пентагон повідомив про припинення розгортання морських піхотинців у Лос-Анджелесі

Пентагон оголосив про припинення розгортання морських піхотинців, які були відправлені до Лос-Анджелеса минулого місяця.
Про це повідомляє Reuters.
“З поверненням стабільності до Лос-Анджелеса, міністр розпорядився передислокувати 700 морських піхотинців, чия присутність чітко послала сигнал: беззаконня не буде терпітися”, – заявив речник Пентагону Шон Парнелл.
Він наголосив, що швидка реакція, непохитна дисципліна та безпомилкова присутність морської піхоти відіграли важливу роль у відновленні порядку та підтримці верховенства права.
Виведення морської піхоти відбулось після рішення вивести з Лос-Анджелеса близько половини з 4 тис. військовослужбовців Національної гвардії.
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