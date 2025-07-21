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Пентагон повідомив про припинення розгортання морських піхотинців у Лос-Анджелесі

Міністр оборони розпорядився передислокувати 700 морських піхотинців.

Пентагон повідомив про припинення розгортання морських піхотинців у Лос-Анджелесі
Морські піхотинці США під час протесту “День без королів” в Лос-Анджелесі, Каліфорнія, США, 14 червня 2025 року
Фото: EPA/UPG

Пентагон оголосив про припинення розгортання морських піхотинців, які були відправлені до Лос-Анджелеса минулого місяця.

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Про це повідомляє Reuters.

“З поверненням стабільності до Лос-Анджелеса, міністр розпорядився передислокувати 700 морських піхотинців, чия присутність чітко послала сигнал: беззаконня не буде терпітися”, – заявив речник Пентагону Шон Парнелл.

Він наголосив, що швидка реакція, непохитна дисципліна та безпомилкова присутність морської піхоти відіграли важливу роль у відновленні порядку та підтримці верховенства права.

Виведення морської піхоти відбулось після рішення вивести з Лос-Анджелеса близько половини з 4 тис. військовослужбовців Національної гвардії.

  • На початку червня війська Національної гвардії прибули до Лос-Анджелеса, щоб придушувати ймовірні антиміграційні протести.

  • Президент США Дональд Трамп наказав розгорнути 2 000 бійців Національної гвардії у Лос-Анджелесі для придушення протестів, спричинених імміграційними рейдами.

  • У штаті Каліфорнія відбувались масові заворушення, пов’язані з імміграційною політикою Дональда Трампа. Протести розпочалися після того, як 6 червня імміграційна служба ICE провела рейди в Лос-Анджелесі, під час яких було затримано понад 100 осіб, включно з дітьми.

  • Адміністрація Дональда Трампа розробляє план депортації 1 мільйона мігрантів упродовж першого року перебування президента на посаді.
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