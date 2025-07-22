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До Києва прибув глава МЗС Ізраїлю Гідеон Саар

У програмі - зустрічі з українським керівництвом та з єврейською громадою. 

До Києва прибув глава МЗС Ізраїлю Гідеон Саар
Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар прибув з офіційним візитом до Києва.

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Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський. 

"Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар прибув із офіційним візитом до Києва. У програмі - зустрічі з українським керівництвом та з єврейською громадою", - написав він у Telegram.

Видання Times of Israel також повідомило, що Саар зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, заступником голови українського парламенту та місцевою єврейською громадою.

Він також відвідає меморіальне місце Голокосту Бабин Яр, де під час Другої світової війни розстріляли понад 33 000 євреїв. 

Зазначається, що ця поїздка є найбільш високопоставленим офіційним візитом ізраїльського чиновника в Україну з лютого 2023 року - тоді країну відвідав попередник Саара, нинішній міністр енергетики Ізраїлю Елі Коен.
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