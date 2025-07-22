Велика Британія планує заборонити державним органам виплачувати викуп кіберзлочинцям

Велика Британія планує заборонити державним органам та операторам критично важливої національної інфраструктури, зокрема державній службі охорони здоров’я, місцевим радам та школам, виплачувати кіберзлочинцям вимоги про викуп.

Про це пише Reuters.

За останні роки країна стала жертвою багатьох атак програм-вимагачів, від кібератаки "WannaCry", яка паралізувала Національну службу охорони здоров'я Великої Британії у 2017 році, до збоїв у роботі Британської бібліотеки, яка відмовилася платити викуп у 2023 році.

Одна з недавніх атак на NHS стала одним із чинників, що призвели до смерті пацієнта. Серія атак на британських ритейлерів, від Marks & Spencer до Co-op Group, у 2024 році також похитнула довіру громадськості.

За словами міністра безпеки країни Дена Джарвіса, Британія "сповнена рішучості зруйнувати бізнес-модель кіберзлочинців та захистити послуги, на які всі покладаються".

У заяві йдеться, що програми-вимагачі – це шкідливе програмне забезпечення, яке використовують злочинці для доступу до комп’ютерних систем жертв, шифрування даних або викрадення інформації, утримуючи її до моменту сплати викупу. Щороку це завдає британській економіці збитків на мільйони фунтів стерлінгів.

Нещодавні атаки, за словами уряду, демонструють "серйозні операційні, фінансові та навіть загрозливі для життя ризики". Урядовий пакет заходів включає режим запобігання сплаті викупу та режим обов’язкового звітування про інциденти програм-вимагачів.

Згідно з пропозиціями, компанії, які не підпадають під пряму заборону, зобов’язані повідомляти уряд про намір виплатити викуп, щоб отримати консультації та підтримку. Крім того, розробляється система обов’язкового звітування, яка має забезпечити правоохоронні органи необхідною інформацією для виявлення та знешкодження кіберзлочинців.