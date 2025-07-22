Путін посилює “агресивні” гібридні атаки на Німеччину, ‒ контррозвідка ФРН

Підхід Москви став “масштабнішим і агресивнішим”, а кількість випадків, у яких підозрюється участь Росії, подвоїлася за першу половину цього року.

Росія цього року значно активізувала спроби Росії дестабілізувати німецьке суспільство.

Про це агентству DPA заявила очільниця військової контррозвідки Німеччини Мартіна Розенберг, пише Politico.

“Йдеться про різке зростання випадків шпигунства та гібридних заходів”, ‒ заявила Розенберг німецькому інформаційному агентству DPA.

Вона додала, що підхід Москви став “масштабнішим і агресивнішим”, а кількість випадків, у яких підозрюється участь Росії, подвоїлася за першу половину цього року.

“Не секрет: будучи логістичним центром для перекидання військ НАТО та активним партнером НАТО, Німеччина завжди перебуває у полі зору іноземних розвідувальних служб”, ‒ додала Розенберг.

Politico заявляє, що заяви німкені аналогічні минулорічним даним начальника естонської розвідки.

Останнім часом ВМС Німеччини стикалися з диверсійними операціями на кораблях: обриви кабелів, потрапляння олії до системи водопостачання або металевих уламків у трансмісію.

Ще до повномасштабного вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року Росія проводила у Німеччині таємні операції. Наприклад, 2021 року німецький суд вислав двох російських дипломатів у зв'язку з вбивством громадянина Грузії.

Російські спецслужби знаходять вербувальників в інтернеті, які часто вони не знають про кінцеву мету. Як, наприклад, український підліток, який влаштував вибух у магазині Ikea у столиці Литви Вільнюсі у березні 2024 року.