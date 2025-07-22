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Путін посилює “агресивні” гібридні атаки на Німеччину, ‒ контррозвідка ФРН

Підхід Москви став “масштабнішим і агресивнішим”, а кількість випадків, у яких підозрюється участь Росії, подвоїлася за першу половину цього року.

Путін посилює “агресивні” гібридні атаки на Німеччину, ‒ контррозвідка ФРН
Очільниця військової контррозвідки Німеччини Мартіна Розенберг
Фото: EPA/UPG

Росія цього року значно активізувала спроби Росії дестабілізувати німецьке суспільство.

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Про це агентству DPA заявила очільниця військової контррозвідки Німеччини Мартіна Розенберг, пише Politico.

“Йдеться про різке зростання випадків шпигунства та гібридних заходів”, ‒ заявила Розенберг німецькому інформаційному агентству DPA. 

Вона додала, що підхід Москви став “масштабнішим і агресивнішим”, а кількість випадків, у яких підозрюється участь Росії, подвоїлася за першу половину цього року.

“Не секрет: будучи логістичним центром для перекидання військ НАТО та активним партнером НАТО, Німеччина завжди перебуває у полі зору іноземних розвідувальних служб”, ‒ додала Розенберг.

Politico заявляє, що заяви німкені аналогічні минулорічним даним начальника естонської розвідки.

Останнім часом ВМС Німеччини стикалися з диверсійними операціями на кораблях: обриви кабелів, потрапляння олії до системи водопостачання або металевих уламків у трансмісію.

Ще до повномасштабного вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року Росія проводила у Німеччині таємні операції. Наприклад, 2021 року німецький суд вислав двох російських дипломатів у зв'язку з вбивством громадянина Грузії.

Російські спецслужби знаходять вербувальників в інтернеті, які часто вони не знають про кінцеву мету. Як, наприклад, український підліток, який влаштував вибух у магазині Ikea у столиці Литви Вільнюсі у березні 2024 року.
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