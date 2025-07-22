ЦПД: атакована Новокуйбишевська нафтохімічна компанія біля Самари

Атакована Новокуйбишевська нафтохімічна компанія біля Самари – одне з найбільших підприємств РФ у сфері газопереробки та нафтохімії, що входить до виробничого ланцюга військово-промислового комплексу, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Він зазначив, що підприємство виготовляє сировину для вибухових речовин: бензол, фенол, ацетон, альфаметилстирол, синтетичний етиловий спирт, пара-трет-бутилфенол.

Ці компоненти застосовуються у виробництві тротилу, гексогену, тетрилу та інших типів вибухівки. Саме вони використовуються для спорядження артилерійських снарядів, авіаційних бомб, касетних боєприпасів і ракет.

Обсяг переробки на підприємстві – близько 1 млн тонн на рік.