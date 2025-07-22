Розвідка оприлюднила дані нового російського БпЛА, який використовують для виявлення ППО

Цей дрон може нести бойову частину вагою до 15 кг.

Українська розвідка опублікувала складові нового БпЛА, який росіяни використовують як розвідника та фальш-ціль для виявлення позицій української ППО та її перевантаження.

Як зазначили у ГУР, ця інформація оприлюднена в розділі "компоненти у зброї" порталу "War&Sanctions".

За окремими даними, дрон також може нести бойову частину вагою до 15 кг. Апарат має фюзеляж типу дельта-крило, подібний до Shahed-136 ("Гєрань-2"), але значно менший. Всі складові та блоки є китайського походження.

Майже половина з них: польотний контролер з автопілотом, навігаційні модулі та антени, датчик повітряної швидкості та трубка Піто – від однієї китайської компанії CUAV Technology, яка спеціалізується на дослідженнях, розробках та виробництві системних модулів та додатків для БпЛА.

В жовтні 2022 року компанія оголосила про обмеження постачання своєї продукції до України та РФ з метою недопущення її використання у військових цілях.

Втім, у 2023 році у РФ презентували БпЛА вертикального зльоту нібито власної розробки, який виявився виробом CUAV Technology, доступним на Aliexpress.

Окрім продукції CUAV, в таких БпЛА використовуються двигун та електронний модуль запалювання бренду DLE (Mile Haoxiang Technology Co., Ltd.), сервоприводи KST, FPV-камера Razer виробництва Foxeer Technology, модуль передачі даних Mayatech RFD900X, відеопередавач ReadyToSky, регулятор живлення Hobbywing Technology та акумулятор HRB Power.

Також дрон оснащений китайською копією австралійського модуля передачі даних RFD900x компанії RFDesign. Як і оригінальний зразок, китайський виріб призначений для передачі даних на великій відстані (до 40 км в прямій видимості залежно від антени).

Пристрій дозволяє організовувати канал передачі даних від безпілотника до його наземної станції або від БпЛА до БпЛА, розширюючи таким чином спроможності щодо ведення розвідки.

Двигуни DLE Росія вже використовувала у БпЛА "Гербера" та "Пародія", сервоприводи KST – в БпЛА Shahed-136 ("Гєрань-2") та V2U, універсальних модулях планування та корекції та авіаційних бомб.