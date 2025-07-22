Transperancy International Ukraine вбачає в обшуках у НАБУ бажання влади зруйнувати незалежні органи

Антикорупційний вотчдог Transparency International Ukraine оприлюднив заяву з приводу понеділкових обшуків ДБР, СБУ та Офісу генпрокурора у співробітників Національного антикорбюро і в Спеціалізованій антикорпрокуратурі.

Організація вбачає в цьому сигнал про бажання влади зруйнувати незалежність створених після Революції Гідності антикорупційних органів, отримати інформацію силовими методами та вплинути на розслідування. Вона закликала президента публічно гарантувати незалежність антикорупційних органів, а СБУ і Офіс генпрокурора – "припинити незаконний тиск".

На думку TIU, незапланована перевірка дотримання державної таємниці САП без попереднього повідомлення керівництва є порушенням і створює ризики компрометації антикорупційних розслідувань загалом. А підозри від ДБР про ДТП, скоєні в 2021 і 2023 роках, вказують на тиск з боку правоохоронних органів.

"Таким чином вже очевидно, що сьогоднішня комплексна кампанія СБУ, Офісу Генпрокурора та ДБР порушує низку норм українського законодавства та сигналізує про бажання скомпрометувати роботу антикорупційних інституцій. А це ставить під питання подальшу можливість незалежної роботи НАБУ, САП та інших органів системи, ефективне доведення до вироку антикорупційні розслідування щодо топпосадовців та нівелює здобутки України в боротьбі з корупцією за останні 11 років", – додали в організації.

Обшуки в працівників НАБУ і перевірка САП

Вранці 21 липня джерела LB і інших редакцій повідомили про проведення обшуків в окремих детективів НАБУ. Їх перевіряли на предмет можливих зв'язків із росіянами.

Згодом СБУ та Офіс генерального прокурора опублікували перше офіційне повідомлення про затримання керівника регіонального управління Руслана Магамедрасулова. Він, за даними слідства, сприяв продажу технічних конопель у Дагестан. А також спілкувався з нардепом-втікачем від забороненої ОПЗЖ Федором Христенком.

Після цього вони повідомили про заочне оголошення підозри Христенку. За даними слідства, він співпрацював з російською спецслужбою і налагодив "тісні стосунки з окремими керівниками НАБУ". Зокрема, Магамедрасуловим.

"Інший посадовець, з яким у народного депутата відбувалися контакти, – керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров. Є докази, що дружина Скомарова в 2022 році покидала країну на автомобілі, що належав сімʼї нардепа-втікача Христенка. Задокументовано, що підлеглі Олександра Скомарова детективи НАБУ за дорученням народного депутата Христенка допомогли перетнути державний кордон Геннадію Боголюбову. Зокрема встановлено, що двоє співробітників Бюро супроводжували олігарха-втікача в потягу, під час його втечі за кордон. Крім того, за наявною в слідства інформацією, інший український олігарх Ігор Коломойський теж планував вирішити свої кримінальні справи за допомогою Олександра Скомарова, у разі його перемоги в конкурсі на керівника Бюро економічної безпеки, де він брав участь", – сказали в ОГП.

Окрім того, СБУ заявила про викриття в роботі на Росію співробітника “елітного” відділу НАБУ – Д2. Служба заявила про викриття "крота" ФСБ у лавах підрозділу НАБУ. Його нібито курував ексзаступник керівника охорони Віктора Януковича. Служба безпеки задокументувала щонайменше 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом колишньому заступнику керівника охорони Януковича з боку працівника. Йому повідомили про підозру за статтями Кримінального кодексу України про державну зраду (ч. 1 ст. 111) та несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї (ч. 3 ст. 362).

У НАБУ заявляють, що інформація стосовно можливих ризиків, повʼязаних із одним із працівників НАБУ, надійшла від керівництва СБУ ще в серпні 2023 року. Під час спільної перевірки жодних доказів чи свідчень того, що працівник НАБУ був обізнаний про зв’язки представника УДО з російськими спецслужбами, не виявлено.

Загалом у НАБУ повідомили, що з обшуками без судових рішень прийшли до 15 їхніх співробітників. А В САП розповіли, що СБУ взялася перевіряти те, як у неї дотримуються доступу до державної таємниці. Прокуратура і НАБУ висловили застереження, що слідчі можуть отримати інформацію про заплановані спецоперації і розслідування. В СБУ відповіли, що це не так.

Згодом з’ясувалося, що підозри оголосили за ДТП. У ДБР заявили, що підозрюють трьох працівників НАБУ в скоєнні трьох аварій із потерпілими. Двох з них вони хочуть утримувати під вартою і клопотатимуть про це до суду. ДБР не уточнило, коли були скоєні ці ДТП. З’ясувалося, що це аварії 2021 і 2023 років, і відповідні органи про них знали – так повідомили в НАБУ.

З критикою того, що відбувається довкола НАБУ, уже виступили посли Group of 7.



