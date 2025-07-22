Ворог завдав понад 500 ударів по Запорізькій області і поранив там чоловіка

Надійшло 29 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, гаражів та об’єктів інфраструктури.

142 артилерійських ударів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Як написав начальник ОВА Іван Федоров, упродовж доби окупанти завдали 522 удари по 14 населених пунктах області.Війська РФ здійснили 5 авіаційних ударів по Плавнях, Приморському та Малинівці.

У Запорізькій області унаслідок ворожої атаки по Василівському району поранений чоловік.

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