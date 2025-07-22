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Ворог завдав понад 500 ударів по Запорізькій області і поранив там чоловіка

Від атак росіян постраждали 14 населених пунктів.

Ворог завдав понад 500 ударів по Запорізькій області і поранив там чоловіка
Наслідки російської атаки
Фото: Запорізька ОВА

У Запорізькій області унаслідок ворожої атаки по Василівському району поранений чоловік.

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Як написав начальник ОВА Іван Федоров, упродовж доби окупанти завдали 522 удари по 14 населених пунктах області.Війська РФ здійснили 5 авіаційних ударів по Плавнях, Приморському та Малинівці.

373 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Степногірськ, Приморське, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Преображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

2 обстріла із РСЗВ накрили Малинівку.

142 артилерійських ударів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Надійшло 29 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, гаражів та об’єктів інфраструктури.

  • Вчора російська армія скинула вибухівку з дрона на цивільне авто у прифронтовому Степногірську Запорізької області. 
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