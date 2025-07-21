Російський дрон атакував цивільне авто у Степногірську

Російська армія скинула вибухівку з дрона на цивільне авто у прифронтовому Степногірську Запорізької області.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Ворог продовжує терор мешканців Запорізької області. У Степногірську росіяни атакували цивільну автівку кількома FPV-дронами. Машина згоріла вщент", ідеться у повідомленні.
На щастя, водій встиг вистрибнути з транспорту.
- Російська армія вдарила по місту Приморськ Запорізької області, є постраждалий. Росіяни ударили по місту fpv -дроном.