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Російський дрон атакував цивільне авто у Степногірську

Водій встиг вистрибнути з авто.

Російський дрон атакував цивільне авто у Степногірську
Фото: Запорізька ОВА

Російська армія скинула вибухівку з дрона на цивільне авто у прифронтовому Степногірську Запорізької області. 

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Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Ворог продовжує терор мешканців Запорізької області. У Степногірську росіяни атакували цивільну автівку кількома FPV-дронами. Машина згоріла вщент", ідеться у повідомленні. 

На щастя, водій встиг вистрибнути з транспорту. 
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