Гендиректору "Ростеху" та президенту клубу ЦСКА оголосили про підозру

Про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України повідомили гендиректору російської державної корпорації "Ростех" та президенту російського футбольного клубу ЦСКА.

Про це повідомляє Офіс генрокурора.

За даними слідства, у 2019 році підозрювані сприяли вищому політичному керівництву держави-агресора у встановленні контролю рф над територією та населенням окупованого Криму у сфері енергетики.

Це робилось для забезпечення генерації електроенергії військових частин і підрозділів, які задіяні у збройній агресії проти України, шляхом будівництва та введення в експлуатацію Балаĸлавської (Севастопольская ПГУ-ТЭС) і Таврійської ТЕС (Симферопольская ПГУ-ТЭС).

Також підозрювані долучили підприємство "АО «КБАЛ ім. Л.Н. Кошкіна" до переліку організацій, які приєдналися до єдиного положення про закупівлі державної корпорації "Ростех", з метою організації виготовлення різних видів патронів, а також постачання технологій та обладнання для їх виробництва.

Внаслідок цього з 2022 року по теперішній час до підрозділів збройних формувань РФ постачаються бойові припаси.

Гендиректор "Ростех" прозвітував прем’єр-міністру РФ про роботу державної корпорації за 2022 рік на офіційному каналі уряду РФ у відеохостингу YouTube, під час якого, відповідно до висновку комісійної судової лінгвістичної експертизи, виправдовував збройну агресію рф проти України.

Йому також інкриміновано ч. 3 ст. 436-2 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за оперативного супроводу ТУ ДБР у м. Києві.