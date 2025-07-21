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ДБР повідомило про підозру трьом співробітникам НАБУ за скоєння ДТП

В усіх аваріях були потерпілі. 

ДБР повідомило про підозру трьом співробітникам НАБУ за скоєння ДТП
речниця ДБР
Фото: скриншот

Трьом співробітникам Національного антикорбюро оголосили підозри за скоєння ДТП із потерпілими. Про це ДБР повідомило 21 липня – в день масштабних обшуків і детективів Бюро.

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В першому випадку підозру повідомили за зіткнення з автомобілем, що рухався головною дорогою, при виїзді з другорядної дороги в Києві. Авто правоохоронця вилетіло на пішохода, внаслідок чого той отримав тяжкі тілесні ушкодження і ампутацію ноги. 

У другому випадку правоохоронець на трасі Київ – Одеса намагався обігнати авто і виїхав за межі проїзної частини. Внаслідок цього авто перекинулося і зіткнулося з будівлею АЗС. Пасажирка машини отримала тяжкі тілесні ушкодження – численні переломи, розрив селезінки, забій головного мозку.

В третій аварії правоохоронець на робочій машині на регульованому перехресті наїхав на пішоходку, яка рухалася на зелене світло. Потерпіла отримала середні ушкодження. 

"За результатами досудового розслідування всім трьом фігурантам заступником Генерального прокурора повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, які керували транспортними засобами, що спричинили потерпілим середньої тяжкості та тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286 та ч. 1 ст. 286 КК України), – повідомили в Бюро.

Щонайменше двох співробітників НАБУ хочуть тримати під вартою. Усім загрожує до 8 років позбавлення волі. 

  • Сьогодні вранці НАБУ підтвердило проведення понад 70 обшуків у 15 детективів. Бюро повідомило, що вони відбуваються без ухвали суду і що приводом для більшості стала участь працівників у ДТП. Окремих співробітників НАБУ перевіряють на предмет співпраці з країною-агресором.
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