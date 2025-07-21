Росіяни скинули авіабомби на Костянтинівку Донецької області, є пошкодження

Російські окупанти скинули дві фугасні авіабомби "ФАБ-250" на Костянтинівку Донецької області.

Про це повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

"Сьогодні ворог завдав чергові авіаудари по мирному населеному пункту. По місту Костянтинівці було випущено дві авіабомби ФАБ-250. На щастя, жертв серед цивільного населення немає. Проте удар призвів до значних матеріальних збитків", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок атаки пошкоджені складське приміщення, фасади приватних житлових будинків, легковий автомобіль.

"Цей обстріл став черговим прикладом цілеспрямованого терору проти мирного населення. Закликаємо всіх, хто ще перебуває у прифронтових районах та потребує евакуації: не зволікайте", — наголосив Горбунов.

Пізніше Горбунов повідомив, що через повторний артилерійський обстріл російських військ без електропостачання залишилося майже 15 тисяч абонентів у Костянтинівці.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих серед мирного населення, однак пошкоджень зазнала критична інфраструктура. Внаслідок артилерійського удару пошкоджено лінію електромережі компанії ДТЕК.

"Енергетики докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення електропостачання. Терміни проведення робіт залежать від безпекової ситуації", каже Горбунов.