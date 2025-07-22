У Сумах росіяни обстріляли житловий район: двоє людей ушпиталені

Начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив, що росіяни близько 22:30 у понеділок обстріляли житловий район міста.

Внаслідок атаки було пошкоджено щонайменше 5 будівель, 18 автівок та торговельний центр. Двох мешканців однієї з постраждалих багатоповерхівок відвезли до лікарні. Йдеться про 60-річну жінку та 38-річного чоловіка.

Чимало людей після удару перебували у шоковому стані, загалом за допомогою до медиків звернулися 12 жителів Сум. На місці влучання працюють лікарі, психологи та екстрені служби.