У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
Дорогі кістки. Чому й навіщо християни вшановують мощі?
Дорогі кістки. Чому й навіщо християни вшановують мощі?
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
ГоловнаСуспільствоВійна

У Сумах росіяни обстріляли житловий район: двоє людей ушпиталені

Пошкоджено щонайменше 5 будинків.

У Сумах росіяни обстріляли житловий район: двоє людей ушпиталені
ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив, що росіяни близько 22:30 у понеділок обстріляли житловий район міста.

LB.UA - 16 років разом. Якість незмінна
Підтримайте нас!

Внаслідок атаки було пошкоджено щонайменше 5 будівель, 18 автівок та торговельний центр. Двох мешканців однієї з постраждалих багатоповерхівок відвезли до лікарні. Йдеться про 60-річну жінку та 38-річного чоловіка. 

Чимало людей після удару перебували у шоковому стані, загалом за допомогою до медиків звернулися 12 жителів Сум. На місці влучання працюють лікарі, психологи та екстрені служби.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies