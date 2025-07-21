Росіяни атакували село Підсереднє на Куп'янщині

Російські окупанти завдали ударів по селу Підсереднє Куп’янського району на Харківщині. Там пошкоджена адмінбудівля.

Про це повідомляє ДСНС у Харківській області.

"Сьогодні вдень ворог завдав ударів безпілотниками по селу Підсереднє Великобурлуцької громади Куп’янського району. Зафіксовані влучання у двоповерхову адміністративну будівлю. Внаслідок вибухів сталась пожежа площею 500 м кв. На щастя, без постраждалих", — ідеться у повідомленні.

У ДСНС наголошують, що рятувальники працювали під загрозою повторних ворожих обстрілів.