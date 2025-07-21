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Зеленський: готується обмін полоненими з Росією

Умєров запропонував російській стороні провести нову зустріч представників у Туреччині.

Зеленський: готується обмін полоненими з Росією
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента України

Триває підготовка обміну полоненими з Росією.

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Про це повідомив Володимир Зеленський на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України, ідеться на сайті глави держави.

Зеленський назвав одним із пріоритетів збільшення динаміки в перемовинах щодо закінчення війни. Він сказав, що зараз готується обмін полоненими з Росією, а Секретар РНБО Рустем Умєров запропонував російській стороні провести нову зустріч представників у Туреччині. 

«Адженда зустрічі для нас зрозуміла – повернення полонених, повернення дітей, які були викрадені Росією, та підготовка зустрічі лідерів. Я прошу вас інформувати країни вашого перебування про необхідність саме такого переговорного підходу, саме такої адженди та забезпечувати Україні необхідну політичну підтримку», – сказав Зеленський.

  • Цього місяця глава держави повідомляв, що з початку червня Україна провела вісім етапів великого обміну. Додому повернулися сотні українців.
  • У січні омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що обміни військовополоненими і цивільними між РФ і Україною у 2025 році повинні відбуватись систематично. Таку домовленість Лубінець досягнув під час однієї із зустрічей з російською уповноваженою Тетяною Москальковою.
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