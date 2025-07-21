Зеленський: готується обмін полоненими з Росією

Триває підготовка обміну полоненими з Росією.

Про це повідомив Володимир Зеленський на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України, ідеться на сайті глави держави.

Зеленський назвав одним із пріоритетів збільшення динаміки в перемовинах щодо закінчення війни. Він сказав, що зараз готується обмін полоненими з Росією, а Секретар РНБО Рустем Умєров запропонував російській стороні провести нову зустріч представників у Туреччині.

«Адженда зустрічі для нас зрозуміла – повернення полонених, повернення дітей, які були викрадені Росією, та підготовка зустрічі лідерів. Я прошу вас інформувати країни вашого перебування про необхідність саме такого переговорного підходу, саме такої адженди та забезпечувати Україні необхідну політичну підтримку», – сказав Зеленський.