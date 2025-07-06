Зеленський: з початку червня Україна провела вісім етапів великого обміну полоненими

Додому повернулися захисники Маріуполя, ті, хто тримав оборону в Донецькій, Запорізькій, Луганській, Харківській, Сумській, Чернігівській та Київській областях.

З початку червня Україна провела вісім етапів великого обміну. Додому повернулися сотні українців.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.

"Наша молодь, захисники Маріуполя, ті, хто тримав оборону в Донецькій, Запорізькій, Луганській, Харківській, Сумській, Чернігівській та Київській областях. Поранені, тяжкохворі. Ті, кого вважали зниклими безвісти. Більшість із них були в полоні з 2022 року. І не лише військові. Україна повернула й цивільних", — ідеться у повідомленні глави держави.

Президент наголошує, це результат зусиль, яких доклала велика команда України. "Ми продовжуємо, і працюватимемо, доки не повернемо кожного, усіх без винятку".