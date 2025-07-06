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РФ атакувала портову інфраструктуру Миколаєва

Ворог вдарив по базах відпочинку та відділенні "Укрпошти".

РФ атакувала портову інфраструктуру Миколаєва
Фото: Анна Стешенко

У ніч на 6 липня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони велась бойова робота. Пошкоджена портова інфраструктура Миколаєва.

Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Вночі, 6 липня, росіяни атакували "шахедами" портову інфраструктуру Миколаєва. Внаслідок атаки пошкоджено складські будівлі та електромережі. Постраждалих немає. 

Також під ворожим ударом опинився Коблівська громада. Внаслідок атаки у с. Рибаківка пошкоджено 13 приватних будинків, будівлі на території декількох баз відпочинку, відділення "Укрпошти" та магазин. 

"Виникли пожежі сухої трави та їдальні бази відпочинку, які були оперативно ліквідовані. Також пошкоджено лінію електропередач — наразі знеструмлено 531 абонент. Постраждалих немає", — ідеться у повідомленні. 

  • У ніч на 6 липня росіяни атакували "шахедами" Київську та Запорізьку область. Є постраждалі та пошкодження приватних будинків. 
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