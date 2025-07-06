Через російську агресію на Херсонщині загинули 2 людини, ще 3 зазнали поранень

Ворог упродовж доби бив по критичній та соціальній інфраструктурі.

Упродовж минулої доби російські окупанти атакували 32 населені пункти Херсонської області. Унаслідок ворожих обстрілів відомо про п'ятьох загиблих та поранених.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Новодмитрівка, Понятівка, Берислав, Знам'янка, Станіслав, Широка Балка, Шляхове, Гончарне, Новорайськ, Кізомис, Антонівка, Велетенське, Берегове, Садове, Білозерка, Софіївка, Гаврилівка, Вірівка, Зарічне, Зміївка, Козацьке, Львове, Миколаївка, Новотягинка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Осокорівка, Саблуківка, Токарівка, Тягинка, Українка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 6 приватних будинків. Також окупанти понівечили автозаправну станцію, гараж та приватні автомобілі.

"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 3 — дістали поранення", — зазначає Прокудін.