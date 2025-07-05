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На Майдані Незалежності відбулася акція на підтримку полонених та зниклих безвісти військових

Учасники акції тримали у руках синьо-жовті прапори, плакати з іменами полонених і зниклих безвісти рідних, а також ділилися особистими історіями.

На Майдані Незалежності відбулася акція на підтримку полонених та зниклих безвісти військових
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

У Києві на Майдані Незалежності відбулася мирна акція на підтримку полонених та зниклих безвісти військовослужбовців, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Захід організований «Об’єднанням родин зниклих безвісти та полонених 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ” зібрав кількасот членів родин Захисників з різних бригад та військових підрозділів.  

Учасники акції тримали у руках синьо-жовті прапори, плакати з іменами полонених і зниклих безвісти рідних, а також ділилися особистими історіями. 

Представник Координаційного штабу також взяв участь в акції, підтримав родини, надав індивідуальні консультації та наголосив на важливості спільних зусиль у розшуку та звільненні Захисників. Координаційний штаб зазначає, що продовжує працювати, щоб кожен герой повернувся додому.

Нагадаємо, напередодні, 4 липня, Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Більшість із них перебувала в російському полоні ще з 2022 року.
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