Сьогодні вдень російська авіація двічі вдарила керованими авіабомбами по прифронтове селище Приколотне Куп'янського району Харківської області.
Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
Унаслідок влучань:
- горіли складське приміщення, нежитлова будівля та дрова загальною площею 850 кв. м;
- зруйновано ще одну складську будівлю, пошкоджені вантажні автомобілі та приватний житловий будинок.
На місці працювали 14 рятувальників та 3 одиниці техніки, зокрема медичний розрахунок ДСНС.
На щастя, постраждалих і жертв не було.