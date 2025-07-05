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Росіяни атакували авіабомбами прифронтове селище на Харківщині

Пошкоджені автомобілі та житловий будинок.

Росіяни атакували авіабомбами прифронтове селище на Харківщині

Сьогодні вдень російська авіація двічі вдарила керованими авіабомбами по прифронтове селище Приколотне Куп'янського району Харківської області.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Унаслідок влучань:

  • горіли складське приміщення, нежитлова будівля та дрова загальною площею 850 кв. м;
  • зруйновано ще одну складську будівлю, пошкоджені вантажні автомобілі та приватний житловий будинок.

На місці працювали 14 рятувальників та 3 одиниці техніки, зокрема медичний розрахунок ДСНС.

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На щастя, постраждалих і жертв не було.
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