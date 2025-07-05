Сьогодні вдень російська авіація двічі вдарила керованими авіабомбами по прифронтове селище Приколотне Куп'янського району Харківської області.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Унаслідок влучань:

горіли складське приміщення, нежитлова будівля та дрова загальною площею 850 кв. м;

зруйновано ще одну складську будівлю, пошкоджені вантажні автомобілі та приватний житловий будинок.

На місці працювали 14 рятувальників та 3 одиниці техніки, зокрема медичний розрахунок ДСНС.

На щастя, постраждалих і жертв не було.