Розвідка: втрата великої кількості генералів ЗС РФ підірвала роботу в управлінні російською армією

Втрата великої кількості високопоставлених офіцерів ЗС РФ підриває управління у російській армії.

Про це повідомляє Міноборони Британії.

Втрата великої кількості високопоставлених офіцерів, ймовірно, підірвала командування та управління в частинах Збройних сил Росії, і призвела до тактичних і операційних труднощів для росіян.

Як приклад розвідка Британії наводить ліквідацію колишнього командира 155-ї бригади піхоти Тихоокеанського флоту Росії Михайла Гудкова.

"Міністерство оборони Росії підтвердило, що генерал-майор Михайло Гудков був убитий 2 липня 2025 року в Курській області на заході Росії. Гудков, призначений заступником головнокомандувача ВМС Росії 28 березня 2025 року, загинув в результаті українського удару по російському командному пункту. Ймовірно, Гудков керував підрозділами морської піхоти, які намагалися створити буферну зону в українській Сумській області", — ідеться у повідомленні розвідки.

Гудков став другим високопоставленим російським генералом, убитим у 2025 році, п'ятим генералом, убитим за останні 12 місяців, і шістнадцятим російським генералом, убитим з моменту початку Росією незаконного повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.