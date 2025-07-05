Окупанти скинули авіабомби на Покровськ і Мирноград на Донеччині

Уранці 5 липня російські окупанти атакували прифронтові населені пункти Донецької області. Унаслідок обстрілів загинула людина, ще двоє зазнали травм.
Про це ідеться у повідомленні Офісу генпрокурора.
Зранку 5 липня о 04:00 ЗС РФ обстріляли Костянтинівку та Мирноград Донецької області. Війська держави-агресора використали "ФАБ-250" з модулем УМПК й FPV-дрон. Внаслідок ворожої атаки у Мирнограді загинув 40-річний чоловік.
Пізніше, о 08:10 ворожий дрон поцілив по цивільному автомобілю у селі Рівне Покровського району. Травм зазнало подружжя 69 та 70 років. У них діагностовано мінно-вибухові травми та осколкові поранення.
- За інформацією очільника ОВА, за добу на Донеччині через російську агресію загинули дві людини, четверо — поранені.