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Окупанти скинули авіабомби на Покровськ і Мирноград на Донеччині

У Рівному Покровського району ворожий дрон атакував цивільне авто.

Окупанти скинули авіабомби на Покровськ і Мирноград на Донеччині

Уранці 5 липня російські окупанти атакували прифронтові населені пункти Донецької області. Унаслідок обстрілів загинула людина, ще двоє зазнали травм. 

Про це ідеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Зранку 5 липня о 04:00 ЗС РФ обстріляли Костянтинівку та Мирноград Донецької області. Війська держави-агресора використали "ФАБ-250" з модулем УМПК й FPV-дрон. Внаслідок ворожої атаки у Мирнограді загинув 40-річний чоловік.

Пізніше, о 08:10 ворожий дрон поцілив по цивільному автомобілю у селі Рівне Покровського району. Травм зазнало подружжя 69 та 70 років. У них діагностовано мінно-вибухові травми та осколкові поранення.

  • За інформацією очільника ОВА, за добу на Донеччині через російську агресію загинули дві людини, четверо — поранені.
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