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У Чугуєві на Харківщині від російського удару постраждав 12-річний хлопець (оновлено)

БПЛА в повітряному просторі досі чимало.

У Чугуєві на Харківщині від російського удару постраждав 12-річний хлопець (оновлено)
ілюстративне фото
Фото: facebook.com/MNSKHARKIV

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram розповів про російську атаку на місто Чугуїв.

Ворог вдарив безпілотниками-камікадзе, щонайменше один з яких влучив у цивільну інфраструктуру. За словами очевидців, у місті вирує сильна пожежа.

Очільник ОВА повідомив про трьох постраждалих, одним з яких є 12-річний хлопець. Ще двоє травмованих у Куп'янську, який теж опинився під ворожим обстрілом. 

"Шахеди" продовжують фіксувати у повітряному просторі не лише Харківщини, але й інших північних областей.  
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