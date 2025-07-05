У Чугуєві на Харківщині від російського удару постраждав 12-річний хлопець (оновлено)

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram розповів про російську атаку на місто Чугуїв.

Ворог вдарив безпілотниками-камікадзе, щонайменше один з яких влучив у цивільну інфраструктуру. За словами очевидців, у місті вирує сильна пожежа.

Очільник ОВА повідомив про трьох постраждалих, одним з яких є 12-річний хлопець. Ще двоє травмованих у Куп'янську, який теж опинився під ворожим обстрілом.

"Шахеди" продовжують фіксувати у повітряному просторі не лише Харківщини, але й інших північних областей.