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На Херсонщині через артилерійський обстріл РФ є загиблі та поранені

Під час обстрілу дві жінки перебували на вулиці, одна з них загинула.

На Херсонщині через артилерійський обстріл РФ є загиблі та поранені
наслідки влучання у Херсоні
Фото: Скріншот відео Херсонської ОВА

На Херсонщині внаслідок ворожого артобстрілу є загибла та поранена, люди перебували на вулиці на момент ворожого обстрілу.

Про це інформує прокуратура Херсонської області.          "За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури  розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

Уранці 5 липня орієнтовно о 6:20 російські окупанти обстріляли з артилерійської зброї село Новодмитрівка. 

Внаслідок цієї атаки загинула жінка 68-ми років, та ще одна 48-річна місцева жителька дістала поранень. Обидві в момент обстрілу перебували на вулиці.

  • Упродовж минулої доби під обстрілами опинилися 47 населених пунктів Херсонської області. Унаслідок обстрілів 11 людей постраждали, пошкоджена інфраструктура. 
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