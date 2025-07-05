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Окупанти упродовж доби майже 470 разів атакували Запорізьку область, є жертви

Одна людина загинула, серед постраждалих — чоловік і дитина.

Окупанти упродовж доби майже 470 разів атакували Запорізьку область, є жертви
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж минулої доби російські окупанти завдали 469 ударів по 11 пунктах Запорізької області, є загиблий і двоє поранених.

Про це начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"84-річний чоловік загинув, 54-річний чоловік та 10-річний хлопчик отримали поранення внаслідок ворожих атак по Василівському району", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, війська РФ здійснили 7 авіаційних ударів по Григорівці, Степногірську,  Кам'янському, Приморському, Гуляйполю, Малій Токмачці та Білогірʼю.

279 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Червонодніпровку, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

14 обстрілів із РСЗВ накрили Кам'янське, Гуляйполе, Новоданилівку та Малу Токмачку.

169 артилерійських ударів завдано по території  Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

За добу надійшло 19 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків та автівок.

  • Унаслідок ворожого авіаудару у Васильківському районі Запорізької області загинув 84-річний чоловік.
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