Україна та НАТО розробляють вдосконалений алгоритм безпечної евакуації поранених

Спільний Центр НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) працює над інноваційними рішеннями для безпечної евакуації поранених з поля бою.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Директор з імплементації програм JATEC, полковник Валерій Вишнівський зазначив, що ураження евакуаційних команд разом з пораненими, є пріоритетом противника. Це, в свою чергу, безпосередньо впливає на морально-психологічний стан підрозділу.

“Тому, ефективна евакуація поранених – один із найскладніших аспектів польової медицини в умовах широкомасштабної агресії”, - наголосив Валерій Вишнівський.

В експертній зустрічі у форматі онлайн та наживо взяли участь понад 230 учасників із 18 країн НАТО та країн-партнерів. Вони обговорили перспективи інтеграції цивільно-військового планування, впровадження інновацій (включно з БПЛА, телемедициною та штучним інтелектом), а також вдосконалення навчання для підвищення ефективності CASEVAC.