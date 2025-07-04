Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
ГоловнаСуспільствоВійна

Україна та НАТО розробляють вдосконалений алгоритм безпечної евакуації поранених

Ефективна евакуація поранених – один із найскладніших аспектів польової медицини в умовах широкомасштабної агресії.

Україна та НАТО розробляють вдосконалений алгоритм безпечної евакуації поранених
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Спільний Центр НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) працює над інноваційними рішеннями для безпечної евакуації поранених з поля бою. 

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Директор з імплементації програм JATEC, полковник Валерій Вишнівський зазначив, що ураження евакуаційних команд разом з пораненими, є пріоритетом противника. Це, в свою чергу, безпосередньо впливає на морально-психологічний стан підрозділу. 

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

“Тому, ефективна евакуація поранених – один із найскладніших аспектів польової медицини в умовах широкомасштабної агресії”, - наголосив Валерій Вишнівський.

В експертній зустрічі у форматі онлайн та наживо взяли участь понад 230 учасників із 18 країн НАТО та країн-партнерів. Вони обговорили перспективи інтеграції цивільно-військового планування, впровадження інновацій (включно з БПЛА, телемедициною та штучним інтелектом), а також вдосконалення навчання для підвищення ефективності CASEVAC.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies