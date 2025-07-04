Окупанти завдали повторного удару по Кривому Рогу: є поранені, пошкодження інфраструктури (оновлено)

Упродовж дня російські окупанти атакували три райони Дніпропетровщини. Рятувальники ліквідували пожежі, які виникли через ворожі удари. Сили ППО знищили 5 ударних дронів.
Станом на 19:20 відомо про трьох постраждалих. "Один важкий – в операційній. Двоє – середньої тяжкості. Лікарі надають всю необхідну допомогу".
Як повідомив мер Кривого Рогу Олександр Вілкул, унаслідок ворожого удару є ураження об'єкту цивільної інфраструктури. Попередньо двоє поранених.
"Працюють усі рятувальні та комунальні служби. Штаб допомоги людям розгортаємо у найближчій школі, там де й минулого разу – місцеві зрозуміють. Видаватимуться будматеріали, прийматимуться заяви на матеріальну допомогу від міста", — ідеться у повідомленні.
За інформацією Сергія Лисака, ворог завдав повторного удару по Кривому Рогу.
"Ввечері російська армія знову вдарила по Кривому Рогу. Виникла пожежа, пошкоджена цивільна інфраструктура. Є постраждалі".
Про це інформує очільник Дніпропетровської області.
"Через ворожі атаки протягом дня у різних районах Дніпропетровщини зайнялися суха трава та пшениця. Вогонь надзвичайники вгамували", — пише Лисак.
У Кривому Розі локалізували пожежі, які вранці виникли через удари безпілотниками. Постраждали 6 людей. Пошкоджені інфраструктура, адмінбудівля, авто, гаражі.
По Синельниківському району росіяни ударили КАБами та FPV-дронами. Під обстрілами опинилися Маломихайлівська, Межівська, Новопавлівська, Великомихайлівська громади. Понівечені приватний будинок, інфраструктура, газогін.
Нікопольщину росіяни тероризували безпілотниками та артилерією. Під ударом були Нікополь, Покровська і Марганецька громади. Унаслідок ударів троє людей поранені – два чоловіки та жінка. Всі лікуватимуться амбулаторно.
Потрощені пожежна частина, 4 приватні оселі, 2 багатоповерхівки, господарська споруда, авто, газогін і лінії електропередач.
"Надвечір гучно було і у Дніпровському районі. А ще – Кривому Розі. Продовжується повітряна тривога. Залишайтеся у безпечному місці", – наголошує Лисак.