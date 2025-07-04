У Херсоні через ворожі обстріли постраждали троє людей, серед них діти

Ворог скинув з БпЛА вибухівку на цивільних.

У Херсоні унаслідок ворожих обстрілів постраждали літня жінка та дві дитини.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура. За даними слідства, 4 липня близько 17:00 військові армії РФ скинули вибухівку з БпЛА на одну з вулиць Херсона.

Внаслідок вибуху постраждали 84-річна жінка, 17-ти річний хлопець та 9-річна дівчинка.

"За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.