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У Херсоні через ворожі обстріли постраждали троє людей, серед них діти

Ворог скинув з БпЛА вибухівку на цивільних.

У Херсоні через ворожі обстріли постраждали троє людей, серед них діти
Фото: United24

У Херсоні унаслідок ворожих обстрілів постраждали літня жінка та дві дитини. 

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.          За даними слідства, 4 липня  близько 17:00 військові армії РФ скинули вибухівку з БпЛА на одну з вулиць Херсона. 

Внаслідок вибуху постраждали 84-річна жінка, 17-ти річний хлопець та 9-річна дівчинка. 

"За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури  розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.
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