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Через російський обстріл стався блекаут на Запорізькій АЕС

Із початку повномасштабного вторгнення РФ ЗАЕС уже 8 разів пережила повний блекаут.

Через російський обстріл стався блекаут на Запорізькій АЕС
ЗАЕС - найбільше в Європі атомна електростанція
Фото: mvs.gov.ua

Черговий удар росіян призвів до блекауту на Запорізькій  атомній електростанції. 

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

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За його словами, ворог вдарив по лінії електропередач, що з'єднує тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України. 

«Ця лінія дозволяє підтримувати власні потреби для забезпечення рівня радіаційної безпеки. Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення ЗАЕС уже 8 разів пережила повний блекаут і неодноразово опинялася на межі блекауту», - нагадав глава Міненерго.

  • Минулого місяця МАГАТЕ повідомило про щонайменше 5 вибухів на Запорізькій атомній електростанції.
  • Очільник Агентства Рафаель Гроссі у травні повідомив, що стан зовнішнього електропостачання на Запорізькій АЕС залишається критичним: наразі об’єкт забезпечує лише одна лінія електропередач, тоді як до початку повномасштабної війни таких ліній було десять.
  • Згідно з новим звітом Greenpeace, Росія будує лінії електропередачі на окупованій території півдня України, щоб підключити до власної мережі захоплену нею Запорізьку атомну електростанцію. Звіт Greenpeace містить супутникові знімки, які показують, що з початку лютого Росія будує понад 50 миль ліній електропередачі та опор між окупованими Маріуполем і Бердянськом, вздовж узбережжя Азовського моря. Супутникові знімки були перевірені The Times.
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