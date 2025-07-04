Через російський обстріл стався блекаут на Запорізькій АЕС

Черговий удар росіян призвів до блекауту на Запорізькій атомній електростанції.
Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.
За його словами, ворог вдарив по лінії електропередач, що з'єднує тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України.
«Ця лінія дозволяє підтримувати власні потреби для забезпечення рівня радіаційної безпеки. Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення ЗАЕС уже 8 разів пережила повний блекаут і неодноразово опинялася на межі блекауту», - нагадав глава Міненерго.
- Минулого місяця МАГАТЕ повідомило про щонайменше 5 вибухів на Запорізькій атомній електростанції.
- Очільник Агентства Рафаель Гроссі у травні повідомив, що стан зовнішнього електропостачання на Запорізькій АЕС залишається критичним: наразі об’єкт забезпечує лише одна лінія електропередач, тоді як до початку повномасштабної війни таких ліній було десять.
- Згідно з новим звітом Greenpeace, Росія будує лінії електропередачі на окупованій території півдня України, щоб підключити до власної мережі захоплену нею Запорізьку атомну електростанцію. Звіт Greenpeace містить супутникові знімки, які показують, що з початку лютого Росія будує понад 50 миль ліній електропередачі та опор між окупованими Маріуполем і Бердянськом, вздовж узбережжя Азовського моря. Супутникові знімки були перевірені The Times.