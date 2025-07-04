Через російський обстріл стався блекаут на Запорізькій АЕС

Черговий удар росіян призвів до блекауту на Запорізькій атомній електростанції.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

За його словами, ворог вдарив по лінії електропередач, що з'єднує тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України.

«Ця лінія дозволяє підтримувати власні потреби для забезпечення рівня радіаційної безпеки. Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення ЗАЕС уже 8 разів пережила повний блекаут і неодноразово опинялася на межі блекауту», - нагадав глава Міненерго.