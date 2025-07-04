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СБУ показала ексклюзивні фото та відео з обміну полоненими

Життя кожного українця – найвища цінність!

СБУ показала ексклюзивні фото та відео з обміну полоненими
обмін полоненими 4 липня
Фото: СБУ

СБУ показала ексклюзивні фото та відео з обміну полоненими 4 липня.

Фото: СБУ

У відомстві наголошують, що сьогоднішній обмін є результатом роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених при СБУ, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, які виконали доручення Президента України Володимира Зеленського.

Фото: СБУ

Після зустрічі українських оборонців на кордоні Обʼєднаний центр при СБУ спільно з Укрзалізницею вперше забезпечили переїзд звільнених захисників до місць реабілітації за допомогою залізничного транспорту.

Фото: СБУ

"Як зазначив Глава нашої Держави, Україна розраховує, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі. Життя кожного українця – найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення Президента України і повернути з полону усіх громадян нашої держави!", — наголосили у відомстві.

Фото: СБУ
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