НБУ ввів в обіг нову монету "Національна поліція України"

Сьогодні, 4 липня, у День Національної поліції України, НБУ ввів в обіг нову обігову пам’ятну монету "Національна поліція України".

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Обігова пам’ятна монета "Національна поліція України" має номінал 10 гривень. Вона виготовлена зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом.

Аверс монети ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року. В центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та Державний Герб України.

На реверсі монети - стилізована композиція, що демонструє представників різних підрозділів поліції. Над композицією розміщена емблема Нацполіції – восьмикутна зірка з малим Державним Гербом України в центрі.

По колу монети зазначено написи: угорі – НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ, внизу – СЛУЖИТИ ТА ЗАХИЩАТИ.

Дизайн реверсу монети створила Аліса Іванова, аверсу – Володимир Дем’яненко.

В готівковий обіг буде введено майже 10 млн штук таких обігових пам’ятних монет.

Частина тиражу обігової пам’ятної монети "Національна поліція України" буде сформована в спеціально оформлені ролики, кожен міститиме 25 монет. На сувенірному папері, у який запаковано кожний ролик, розміщено зображення емблеми Нацполіції на тлі Державного прапора України. Тираж роликів – 20 тис. шт.

Придбати ролик з 25 обігових пам’ятних монет "Національна поліція України" можна з 08 липня 2025 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. Таким чином буде реалізовано 12 тис. таких роликів. Також ролик можна буде придбати у банках-дистриб’юторах.