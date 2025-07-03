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​За кордоном через війну перебуває 5,6 мільйона українців, - НБУ

4,2 млн мають статус тимчасового захисту в ЄС.

​За кордоном через війну перебуває 5,6 мільйона українців, - НБУ
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Станом на кінець травня 2025 року за межами України через війну перебуває 5,6 млн українських мігрантів (без урахування тих, хто знаходиться в Росії). Із них 4,2 млн мають статус тимчасового захисту в ЄС.

Про це йдеться в дослідженні Національного банку України "Українські мігранти: витрати, працевлаштування та вплив на економіки країн-реципієнтів".

За даними ООН, найбільше статусів тимчасового захисту в ЄС надали Німеччина (майже 1,2 млн осіб), Польща (987 тис. осіб), Чехія (371 тис. осіб) та Іспанія (236 тис.). 

Понад 100 тис. українців зареєстровано в Румунії, Італії, Словаччині, Нідерландах та Ірландії.

Проведене у 2022 році опитування REACH на польському кордоні показало, що основними чинниками, які впливали на вибір країни призначення, були: родина чи друзі в місці прибуття (39%), близькість до України (31%) та поради, отримані в центрах прийому (17%).

Рівень зайнятості українських мігрантів у 2024 році значно зріс порівняно з 2023 роком, підвищившись на 9 в. п. на регіональному рівні до 64%.  

Найнижчі рівні зайнятості фіксуються в країнах, які забезпечують високі соціальні виплати, а більшість людей з тимчасовим захистом досі працюють на низькокваліфікованих посадах.

Згідно з опитуванням, на початку повномасштабного вторгнення Росії 87% мігрантів становили жінки з дітьми, із жінок 65% були працездатного віку (від 18 до 59 років). Близько 70% опитаних мігрантів мають вищу освіту.

Водночас, за даними Центру економічної стратегії, серед мігрантів останнім часом зростає кількість чоловіків, а частину мігрантів становлять квазітрудові мігранти, що виїхали за кордон не лише через війну, а й для роботи.  

Зауважується, що зростаючий рівень зайнятості українських мігрантів зумовлює скорочення їхніх витрат з українських карток за кордоном: середньомісячні обсяги операцій у торговельних мережах у І кварталі 2025 року скоротилися з 550 млн дол. у 2024 році до 485 млн доларів у І кварталі 2025 року. На обсяги витрат у різних країнах впливають відмінності в рівні соціальних виплат та зайнятості українців.

Обсяги зняття готівки за кордоном перебувають на стабільному рівні з липня 2023 року. Цьому посприяли як заходи фінансового моніторингу та валютного нагляду, так і звуження різниці між офіційним та готівковим курсами, що звело нанівець "картковий туризм".

 
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