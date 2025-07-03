На війні загинув один із лідерів "Пласту", військовий Роман Орищенко

2 липня цього року на війні із Росією унаслідок російського удару КАБами загинув один із лідерів Національної скаутської організації "Пласт", військовий Роман Орищенко на пластове псевдо "Орлик".
Про це повідомили на сторінці "Пласту" у фейсбуці.
З початком повномасштабного російського вторгнення Роман Онищенко брав участь в обороні Київщини. Як капітан та командир 2-ої мотопіхотної роти 72-ї ОМБР "Чорних запорожців" воював за Кодему, Бахмут, Вугледар на Донецькому напрямку. Отримував поранення, але після реабілітації повертався на фронт.
З початком АТО допомагав у формуванні добровольчих батальйонів та їх забезпеченні волонтерською допомогою. З 2016 здобув військову освіту, став офіцером. Добровільно пішов служити в Збройних сил України ще в 2020 р.
У Героя залишилась дружина Світлана, син Андрій, який є військовослужбовцем, та донька Дарина. Обоє дітей є активними пластунами.
- Як розповіли у "Пласті", Роман Орищенко ще школярем, із 1992 року, зацікавився "Пластом" та робив спроби його створити.
- В 1997 р. став одним із засновників Пласту на Черкащині. В різний час був писарем, референтом старших пластунів, референтом юнацтва, виховником гуртка "Мандрівні лицарі", а згодом впорядником гуртків "Пантери" і "Кажани".
- Пройшов всі можливі пластові вишколи: впорядників (№35), зв’язкових, провідників вишколів, табір "Лісова Школа". Сам був організатором-комендантом та інструктором багатьох таборів, вишколів, заходів.
- Один з ініціаторів та організаторів кінного пластування. Згодом перейшов до станиці Київ, де став впорядником гуртків "Левики" і "Снігові Барси". Зв’язковий 75 куреня ім. Героїв бою під Крутами.
- Із травня 2010 року – відповідальний за розвиток уладу пташат в Україні. Спершу належав до підготовчого куреня УСП «Щезники», а згодом перейшов до 15 куреня УСП / 45 УПС "Орден Залізної Остроги" ім. С. Завойовника.
- В 1995 р. закінчив школу №1 в м.Тальне. Згодом закінчив історичний факультет Черкаського державного університету ім. Богдана Хмельницького.
- Другу вищу освіту здобув у 2023 р. Став магістром з публічного управління та адміністрування. Захищав диплом, лікуючись від поранення в госпіталі.
- Ще на початку свого першого студенства почав працювати керівником гуртків в Черкаській міській станції юних туристів, а в період з 2000 до 2003 вчителював у школах Черкас. З 2004 по 2005 рік - в Благодійному Фонді Начального Пластуна Любомира Романківа.
- З 2005 по 2006 рік – в Черкаському обласному центрі туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді на посаді завідувача туристично-краєзнавчим відділом та керівником гуртків. З 2006 по 2007 працював в Головному управлінні з питань внутрішньої політики Черкаської ОДА, обіймаючи посаду у відділі зв’язків з суб’єктами політики та громадськими об’єднаннями.
- В 2007 переїхав до Києва, де працював на різних посадах, зокрема в таких організаціях і структурах як "Народний союз Наша Україна", Фонд регіональних ініціатив "Гарт", "Єдиний Центр", "Голос" та ін.
- З березня 2015 працював в апараті Верховної Ради України помічником-консультантом народного депутата України Андрія Парубія.
- Брав активну участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності. Входив у штаб керівництва Самооборони Майдану. Був одним з організаторів осередків Самооборони по областях.