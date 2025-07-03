На війні загинув один із лідерів "Пласту", військовий Роман Орищенко

2 липня цього року на війні із Росією унаслідок російського удару КАБами загинув один із лідерів Національної скаутської організації "Пласт", військовий Роман Орищенко на пластове псевдо "Орлик".

Про це повідомили на сторінці "Пласту" у фейсбуці.

З початком повномасштабного російського вторгнення Роман Онищенко брав участь в обороні Київщини. Як капітан та командир 2-ої мотопіхотної роти 72-ї ОМБР "Чорних запорожців" воював за Кодему, Бахмут, Вугледар на Донецькому напрямку. Отримував поранення, але після реабілітації повертався на фронт.

З початком АТО допомагав у формуванні добровольчих батальйонів та їх забезпеченні волонтерською допомогою. З 2016 здобув військову освіту, став офіцером. Добровільно пішов служити в Збройних сил України ще в 2020 р.

У Героя залишилась дружина Світлана, син Андрій, який є військовослужбовцем, та донька Дарина. Обоє дітей є активними пластунами.