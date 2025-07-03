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На Курщині Сили оборони України ліквідували заступника головнокомандувача ВМФ РФ Михайла Гудкова

Він був екскомандиром 155-ї бригади морської піхоти, відомої воєнними злочинами в Україні.

На Курщині Сили оборони України ліквідували заступника головнокомандувача ВМФ РФ Михайла Гудкова
Михайло Гудков
Фото: медіа окупантів

На Курщині Сили оборони України ліквідували генерал-майора, заступника головнокомандувача ВМФ РФ (його призначили на цю посаду три місяці тому) Михайла Гудкова.

Про загибель окупанта офіційно повідомили російські державні пропагандистські агентства, а також губернатор Приморського краю. 

У провоєнних російських пабліках пишуть, що Гудков загинув 2 липня внаслідок не менше 4 ракетних влучень по передовому пункту управління бригади біля населеного пункту Коренево. Щонайменше 10 загиблих, більшість – старші офіцери.

Гудков був екскомандиром 155-ї окремої гвардійської Курської орденів Жукова і Суворова бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ (в/ч 30926, Володивосток). 

Ця бригада стала відомою через участь у численних воєнних злочинах під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Її бійці воювали на кількох напрямках і неодноразово згадувалися в контексті мародерства та злочинів проти цивільного населення.

За інформацією українських розвідників та журналістських розслідувань, частини бригади діяли в районі Бучі, Ірпеня та Гостомеля і займалися мародерством і насильством в Київській області.
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