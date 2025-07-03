На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 6 людей загинули й 12 отримали поранення

Загалом за добу росіяни 65 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 298 людей, у тому числі 40 дітей.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 6 людей загинули й 12 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 2 липня росіяни вбили 6 жителів Донеччини: 3 у Райському, 2 у Покровську і 1 у Веселому Полі. Ще 12 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 3 липня.

Покровський район. У Веселому Полі Білозерської громади 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено будинок. У Покровську 2 людини загинули і 3 поранені, пошкоджено двоповерхівку; у Родинському пошкоджено близько 10 гаражів. У Володимирівці Шахівської громади пошкоджено 2 будинки, знищено 2 автівки.

Краматорський район. У Святогірську пошкоджено базу відпочинку. У Зарічному Лиманської громади пошкоджено 2 будинки, ще 1 — в Озерному. В Очеретиному Олександрівської громади пошкоджено 2 склади. У Костянтинівці поранено 5 людей, пошкоджено 3 багатоповерхівки, 10 торгових павільйонів, 3 крамниці, 2 лінії електропередач, газогін, гараж і авто.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.