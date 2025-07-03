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На Харківщині через атаки РФ поранені цивільні і пошкоджені будинки

Ворог застосував ракети, авіабомби та дрони.

На Харківщині через атаки РФ поранені цивільні і пошкоджені будинки
Фото: Олег Синєгубов

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 4 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 2 людей. 

Як повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов, у с. Веселе Липецької громади постраждав 64-річний чоловік, а у с. Шестакове Старосалтівської громади – 20-річний.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 39 некерованих авіаційних ракет;
  • 4 КАБ;
  • 11 БпЛА типу «Шахед»;
  • 4 fpv-дрони.

Пошкоджені та зруйновані обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Руські Тишки);
  • у Куп'янському районі – приватний будинок, господарчу споруду, авто (с. Московка);
  • у Богодухівському районі постраждав приватний будинок (с. Петрівка).

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 25 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі Глибокого, Зеленого, Вовчанська, Мілового, Амбарного та в бік Митрофанівки й Малої Шапківки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Колісниківка, Загризове, Зелений Гай та у напрямку Петропавліки.

  • Двоє дітей постраждали на Харківщині унаслідок детонації невідомої вибухівки.
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