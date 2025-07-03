На Харківщині через атаки РФ поранені цивільні і пошкоджені будинки

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 4 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 2 людей.

Як повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов, у с. Веселе Липецької громади постраждав 64-річний чоловік, а у с. Шестакове Старосалтівської громади – 20-річний.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

39 некерованих авіаційних ракет;

4 КАБ;

11 БпЛА типу «Шахед»;

4 fpv-дрони.

Пошкоджені та зруйновані обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Руські Тишки);

у Куп'янському районі – приватний будинок, господарчу споруду, авто (с. Московка);

у Богодухівському районі постраждав приватний будинок (с. Петрівка).

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 25 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі Глибокого, Зеленого, Вовчанська, Мілового, Амбарного та в бік Митрофанівки й Малої Шапківки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Колісниківка, Загризове, Зелений Гай та у напрямку Петропавліки.