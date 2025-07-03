Російська армія за добу втратила 1000 солдатів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1000 російських окупантів, ворожий танк, 5 бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему, 101 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн та одну спецтехніку.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.07.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 023 090 (+1000) осіб
- танків – 10986 (+1) од
- бойових броньованих машин – 22936 (+5) од
- артилерійських систем – 29815 (+21) од
- РСЗВ – 1427 (+0) од
- засоби ППО – 1191 (+0) од
- літаків – 420 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 43098 (+85)
- крилаті ракети – 3436 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 53887 (+101)
- спеціальна техніка – 3922 (+1).
Дані уточнюються.