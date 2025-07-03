Російська армія за добу втратила 1000 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.07.25 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1000 російських окупантів, ворожий танк, 5 бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему, 101 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн та одну спецтехніку.

Від початку вторгнення РФ Сили оборони ліквідували близько 1 023 090 окупантів.

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