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Російська армія за добу втратила 1000 солдатів

Від початку вторгнення РФ Сили оборони ліквідували близько 1 023 090 окупантів.

Російська армія за добу втратила 1000 солдатів
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1000 російських окупантів, ворожий танк, 5 бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему, 101 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн та одну спецтехніку.

Про це повідомив Генштаб.  

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.07.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 023 090 (+1000) осіб
  • танків – 10986 (+1) од
  • бойових броньованих машин – 22936 (+5) од
  • артилерійських систем – 29815 (+21) од
  • РСЗВ – 1427 (+0) од
  • засоби ППО – 1191 (+0) од
  • літаків – 420 (+0) од
  • гелікоптерів – 340 (+0) од
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 43098 (+85)
  • крилаті ракети – 3436 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 53887 (+101)
  • спеціальна техніка – 3922 (+1).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються. 
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