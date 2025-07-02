Збільшилась кількість поранених внаслідок вибуху та пожежі на Житомирщині

Начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко розповів про наслідки від вибуху та пожежі на Житомирщині.

“Внаслідок надзвичайної події, що сталася на 126 км автодороги М-06 Київ — Чоп (поблизу села Березина, Житомирської області) 2 людей, на жаль, загинули, ще 24 отримали поранення та доставлені до лікувальних закладів”, - повідомив Бунечко.

Він додав, що серед поранених четверо дітей.

Що відомо про вибух поблизу села Березина