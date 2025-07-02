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Збільшилась кількість поранених внаслідок вибуху та пожежі на Житомирщині

Серед поранених четверо дітей.

Збільшилась кількість поранених внаслідок вибуху та пожежі на Житомирщині
Вибух поблизу села Березина Житомирської області 2 липня 2025 року
Фото: Скріншот з відео

Начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко розповів про наслідки від вибуху та пожежі на Житомирщині.

“Внаслідок надзвичайної події, що сталася на 126 км автодороги М-06 Київ — Чоп (поблизу села Березина, Житомирської області) 2 людей, на жаль, загинули, ще 24 отримали поранення та доставлені до лікувальних закладів”, - повідомив Бунечко. 

Він додав, що серед поранених четверо дітей.

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Що відомо про вибух поблизу села Березина

  • 2 липня на трасі Житомир-Київ у населеному пункті Березина біля Житомира пролунали два вибухи.
  • Глибочицький сільський голова Сергій Сокальський повідомив, що вибух стався у селі на виробничому складі одного з промислових підприємств.
  • На ділянці траси М-06 організували двосторонній рух у бік Києва та Житомира по одній смузі  руху в кожен бік.
  • ОВА закликала жителів зачиняти вікна, поменше перебувати на вулиці, пити більше води, а за наявності у домівках очищувача повітря увімкнути його на максимальну потужність. 
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