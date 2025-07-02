Збільшилась кількість поранених внаслідок вибуху та пожежі на Житомирщині

Начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко розповів про наслідки від вибуху та пожежі на Житомирщині.
“Внаслідок надзвичайної події, що сталася на 126 км автодороги М-06 Київ — Чоп (поблизу села Березина, Житомирської області) 2 людей, на жаль, загинули, ще 24 отримали поранення та доставлені до лікувальних закладів”, - повідомив Бунечко.
Він додав, що серед поранених четверо дітей.
Що відомо про вибух поблизу села Березина
- 2 липня на трасі Житомир-Київ у населеному пункті Березина біля Житомира пролунали два вибухи.
- Глибочицький сільський голова Сергій Сокальський повідомив, що вибух стався у селі на виробничому складі одного з промислових підприємств.
- На ділянці траси М-06 організували двосторонній рух у бік Києва та Житомира по одній смузі руху в кожен бік.
- ОВА закликала жителів зачиняти вікна, поменше перебувати на вулиці, пити більше води, а за наявності у домівках очищувача повітря увімкнути його на максимальну потужність.