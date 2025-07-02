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Шмигаль: до поховань на Національному військовому меморіальному кладовищі підготовлено 6 тисяч місць

Цього року завершено будівництво першого пускового комплексу 1-ї черги. Триває будівництво другого пускового комплексу.

Шмигаль: до поховань на Національному військовому меморіальному кладовищі підготовлено 6 тисяч місць
Денис Шмигаль
Фото: Пресслужба уряду

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про обговорення подальшої реалізації проєкту Національного військового меморіального кладовища. Разом із представниками уряду, Київської ОВА, Українського інституту національної памʼяті, ветеранських і громадських організацій, істориками та родинами загиблих були скоординовані подальші кроки.

“Вшанування захисників і захисниць України – один із ключових пріоритетів державної ветеранської політики. Національне військове меморіальне кладовище має стати простором шани, гідності та вдячності до тих, хто віддав життя за Україну”, – написав Шмигаль.

Він зазначив, що цього року завершено будівництво першого пускового комплексу 1-ї черги. До поховань підготовлено 6 тисяч місць. Найближчим часом тут розпочнуться перші поховання. Триває будівництво другого пускового комплексу.

“Попереду ще багато роботи. Завдання держави – створити належні умови, де кожен зможе віддати шану нашим Героям”, – також повідомив прем’єр.
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