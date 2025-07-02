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У Словʼянську ворог вдарив по терміналу «Нової пошти»

Без постраждалих.

У Словʼянську ворог вдарив по терміналу «Нової пошти»
Фото: фейсбук / Вадим Лях

Сьогодні, 2 липня, у Словʼянську Донецької області ворог вдарив по терміналу «Нової пошти». 

Про це повідомив голова Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

“У Словʼянську знов недобрий ранок. Вночі місто вчергове зазнало ворожого обстрілу. Знов атака БПЛА. Влучання по терміналу «Нової пошти» на вул. Літературній, а також влучання в районі вул. Торецько-Набережна. На щастя, без постраждалих”, – повідомив Вадим Лях.

Зазначимо, що на Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 2 людини загинули й 10 отримали поранення. Люди постраждали у населених пунктах Райське, Новохатське, Костянтинівка, Покровськ, Шаврове.
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