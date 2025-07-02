За добу на фронті відбулося 171 боєзіткнення, на Покровському напрямку ЗСУ зупинили зупинили 49 ворожих атак

Росіяни завдали одного ракетного і 60 авіаційних ударів.

Розпочалася 1225 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 171 бойове зіткнення.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного і 60 авіаційних ударів, застосував дві ракети і 119 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5681 обстріл, з них 108 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2674 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів Андріївка, Варачине, Кровне, Кіндратівка Сумської області; Вільхуватка, Зибине Харківської області; Філія Дніпропетровської області; Сухий Яр Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Новоданилівка, Степногірськ Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 19 боєзіткнень з російськими загарбниками. Ворог завдав 14 авіаційних ударів, скинувши 31 керовану бомбу, здійснив 323 обстріли, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

Минулої доби ворог 16 разів атакував на Південно-Слобожанському напрямку, у районах Вовчанська, Зеленого, Мілового, Кам’янки, Глибокого та в бік Амбарного.

На Куп’янському напрямку зафіксовано вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Радьківка, Степова Новоселівка, Сеньківка, Голубівка, Загризове, Зелений Гай та у бік Новоосинового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Копанки, Новий Мир, Середнє, Зелена Долина, Колодязі, Нововодяне, Греківка, Рідкодуб, Мирне та у бік Серебрянки.

На Сіверському напрямку ворог вісім разів йшов на позиції наших підрозділів в районі Білогорівки та у бік Григорівки й Виїмки.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили один ворожий штурм у районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дві атаки поблизу Леонідівки та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 атак агресора в районах населених пунктів Мирне, Попів Яр, Коптєве, Лисівка, Новосергіївка, Муравка, Горіхове та Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 28 ворожих штурмів у районах Перебудова, Піддубне, Веселе, Маліївка, Шевченко та Новопіль.

На Оріхівському напрямку поблизу Кам’янського загарбники здійснили три марні атаки на позиції наших захисників.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках за вчора боєзіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, а також активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і один інший важливий об’єкт ворога.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1110 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, три бойові броньовані машини, 40 артилерійських систем, один засіб ППО, 73 БпЛА, 90 одиниць автомобільної техніки окупантів.