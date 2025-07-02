Білий дім підтвердив, що припинить постачання Україні ракет ППО

Одна з речників Білого дому Анна Келлі офіційно підтвердила інформацію, оприлюднену у ЗМІ, щодо того, що Сполучені Штати припинять надання Україні ракет для систем протиповітряної оборони та інших високоточних боєприпасів.

Як пише The Guardian, рішення пояснили "потребою поставити інтереси Америки на перше місце на тлі перегляду міністерством оборони військової допомоги іншим країнам світу". У Вашингтоні занепокоєні, що власні запаси зброї на складах зменшилися, але наголошують на "беззаперечній силі збройних сил США, про яку ви можете запитати Іран".

Ракети та боєприпаси, які адміністрація Дональда Трампа відмовляється надати Києву, насправді були обіцяні як допомога у протидії російській агресії ще під час перебування в Овальному кабінеті Джо Байдена.