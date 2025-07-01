У Саратовській області Сили оборони України вразили нафтопереробний завод

Підрозділи ГУР МО, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по території нафтопереробного заводу АТ "Саратоворгсинтез" у Саратовській області РФ.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

“Підтверджено влучання по території об'єкта - зокрема пошкоджено технологічні установки. Виникла пожежа. Результати ураження уточнюються”, - йдеться у повідомленні.

В Генштабі зазначили, що удару по НПЗ було завдано в рамках зниження наступальних можливостей ворога.

Потужності цього НПЗ використовуються для забезпечення пально-мастильними матеріалами підрозділів армії РФ.

1 липня підрозділи СБУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по Іжевському електромеханічному заводу "Купол" в Удмуртській Республіці РФ.