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У Саратовській області Сили оборони України вразили нафтопереробний завод

Внаслідок удару по НПЗ пошкоджені технологічні установки. 

У Саратовській області Сили оборони України вразили нафтопереробний завод
У Саратовській області Сили оборони України вразили нафтопереробний завод
Фото: Генштаб

Підрозділи ГУР МО, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по території нафтопереробного заводу АТ "Саратоворгсинтез" у Саратовській області РФ.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

“Підтверджено влучання по території об'єкта - зокрема пошкоджено технологічні установки. Виникла пожежа. Результати ураження уточнюються”, - йдеться у повідомленні.

В Генштабі зазначили, що удару по НПЗ було завдано в рамках зниження наступальних можливостей ворога. 

Потужності цього НПЗ використовуються для забезпечення пально-мастильними матеріалами підрозділів армії РФ.

1 липня підрозділи СБУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по Іжевському електромеханічному заводу "Купол" в Удмуртській Республіці РФ.
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